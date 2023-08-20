Айнтрахт відхилить першу пропозицію ПСЖ щодо Коло-Муані

Французький клуб був готовий заплатити за футболіста 65 мільйонів євро

Джерело - Bild.

Айнтрахт відхилить першу пропозицію ПСЖ щодо трансферу нападника Рандаля Коло-Муані.

Про це повідомляє Bild.

Французький клуб був готовий заплатити за футболіста 65 мільйонів євро, але франкфуртці хочуть близько 100 млн, тому не дозволять гравцю піти, поки не отримають бажану суму.

Потенційною заміною 24-річному форварду може стати гравець парижан Юго Екітік, який не вразив клуб своїми виступами у минулому сезоні й може бути включений в угоду з придбання Коло-Муані.

Айнтрахт також виявляв інтерес до Ельє Ваї з Монпельє, але він близький до трансферу в Ланс.

Раніше ПСЖ з голом Мбаппе зіграв унічию із Тулузою.

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