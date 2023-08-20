Головне
Головний тренер Дніпра-1 Кучер подав у відставку
Сьогодні 17:11 497
Челсі з Мудриком програв Вест Гему, Астон Вілла розгромила Евертон без Миколенка: результати матчів АПЛ
Сьогодні 20:35 404
Чорноморець сенсаційно переграв Динамо у 4 турі УПЛ
Сьогодні 18:57 507
Оболонь здобула вольову перемогу в матчі з Дніпром-1 у 4 турі УПЛ
Сьогодні 16:57 388
Збірна Іспанії здолала Англію та вперше виграла жіночий ЧС-2023
Сьогодні 15:06 514
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві!
Сьогодні 14:36 6952
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 13:39 15316
Костевич стає срібною призеркою чемпіонату світу
Сьогодні 13:25 458
Мессі став найтитулованішим футболістом в історії
Сьогодні 11:54 602
Собчук виконала олімпійський норматив на чемпіонаті світу
Сьогодні 10:38 716
Прямі трансляції

Айнтрахт відхилить першу пропозицію ПСЖ щодо Коло-Муані

Французький клуб був готовий заплатити за футболіста 65 мільйонів євро
Сьогодні 20:26 159 0
Айнтрахт відхилить першу пропозицію ПСЖ щодо Коло-Муані
Фото: Getty Images
#Айнтрахт Франкфурт, #ПСЖ, #Коло-Муані

Джерело - Bild.

Айнтрахт відхилить першу пропозицію ПСЖ щодо трансферу нападника Рандаля Коло-Муані.

Про це повідомляє Bild.

Французький клуб був готовий заплатити за футболіста 65 мільйонів євро, але франкфуртці хочуть близько 100 млн, тому не дозволять гравцю піти, поки не отримають бажану суму.

Потенційною заміною 24-річному форварду може стати гравець парижан Юго Екітік, який не вразив клуб своїми виступами у минулому сезоні й може бути включений в угоду з придбання Коло-Муані.

Айнтрахт також виявляв інтерес до Ельє Ваї з Монпельє, але він близький до трансферу в Ланс.

Раніше ПСЖ з голом Мбаппе зіграв унічию із Тулузою.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 42748
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 15316
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві! Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві! 6952
Реал з Луніним переміг Альмерію, Осасуна поступилася Атлетіку: результати 2 туру Ла-Ліги Реал з Луніним переміг Альмерію, Осасуна поступилася Атлетіку: результати 2 туру Ла-Ліги 1581
Сформувалися всі пари плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Сформувалися всі пари плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 3184
Камбек дня: ексгравець Динамо драматично вивів свою команду до плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Камбек дня: ексгравець Динамо драматично вивів свою команду до плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів 24199
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 41919
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 77243
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 153343 7
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 38872 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 39402 1
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 22526 1