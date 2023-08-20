Сформувалися всі пари плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

Розіграють шість вакантних місць.

Джерело - Чемпіон.

Відбулися всі матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. З графіку вибилося лише протистояння між загребським Динамо та афінським АЕКом, які другий поєдинок провели вчора (нічия 2:2 вивела АЕК до наступного раунду турніру).

Отже, сформувалися всі пари раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів. Це останній крок перед груповим раундом. Переможці потраплять у групу Ліги чемпіонів, переможені - у групу Ліги Європи.

Шлях чемпіонів:

Маккабі (Хайфа, Ізраїль) - Янг Бойз (Швейцарія);

Антверпен (Бельгія) - АЕК (Афіни, Греція);

Ракув (Польща) - Копенгаген (Данія);

Молде (Норвегія) - Галатасарай" (Туреччина).

Шлях представників ліг:

ПСВ (Нідерланди) - Рейнджерс (Шотландія);

Панатінаїкос (Греція) - Брага (Португалія).

Матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 22/23-тє та 29/30-те серпня.