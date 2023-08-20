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Сформувалися всі пари плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

Розіграють шість вакантних місць.
Сьогодні 08:39 169 0
Сформувалися всі пари плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Відбулися всі матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. З графіку вибилося лише протистояння між загребським Динамо та афінським АЕКом, які другий поєдинок провели вчора (нічия 2:2 вивела АЕК до наступного раунду турніру).

Отже, сформувалися всі пари раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів. Це останній крок перед груповим раундом. Переможці потраплять у групу Ліги чемпіонів, переможені - у групу Ліги Європи.

Шлях чемпіонів:

  • Маккабі (Хайфа, Ізраїль) - Янг Бойз (Швейцарія);
  • Антверпен (Бельгія) - АЕК (Афіни, Греція);
  • Ракув (Польща) - Копенгаген (Данія);
  • Молде (Норвегія) - Галатасарай" (Туреччина).

Шлях представників ліг:

  • ПСВ (Нідерланди) - Рейнджерс (Шотландія);
  • Панатінаїкос (Греція) - Брага (Португалія).

Матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 22/23-тє та 29/30-те серпня.

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