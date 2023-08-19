Металіст 1925 - Минай 1:0: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Металіст 1925 обіграв Минай у 4 тур УПЛ.
Металіст 1925 - Минай 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 71 Дмитренко
Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Ткачук Є., Безуглий, Капінус, Габелок (к), Русин (Чирук 80), Ткачук А. (Кравченко 89), Вачіберадзе (Мартинюк 89), Юсов (Дмитренко 68), Сидоров
Запасні: Сидоренко, Потімков, Рудавський, Курило, Червак, Арі Моура, Ременюк, Абдуллаєв
Минай: Бандура (к), Нємчанінов (Колесник 83), Чуєв, Кравчук, Дмитрук, Рогозинський (Булеза 46), Панасенко (Одарюк 14, Гечев 83), Твердохдіб, Вітенчук, Петько (Ралюченко 75), Вишневський
Запасні: Кемкін, Ольховий, Солдат, Гунічев, Кораблін, Ременяк, Голуб
Попередження: Ткачук А. 64, Жичиков 74 - Вишневський 75
Раніше Ворскла переграла Верес.