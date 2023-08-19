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Металіст 1925 - Минай 1:0: огляд матчу

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Металіст 1925 - Минай 1:0: огляд матчу
#Металіст 1925, #Минай

Джерело - Чемпіон.

Металіст 1925 обіграв Минай у 4 тур УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ
4 тур, 19 серпня

Металіст 1925 - Минай 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 71 Дмитренко

Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Ткачук Є., Безуглий, Капінус, Габелок (к), Русин (Чирук 80), Ткачук А. (Кравченко 89), Вачіберадзе (Мартинюк 89), Юсов (Дмитренко 68), Сидоров

Запасні: Сидоренко, Потімков, Рудавський, Курило, Червак, Арі Моура, Ременюк, Абдуллаєв

Минай: Бандура (к), Нємчанінов (Колесник 83), Чуєв, Кравчук, Дмитрук, Рогозинський (Булеза 46), Панасенко (Одарюк 14, Гечев 83), Твердохдіб, Вітенчук, Петько (Ралюченко 75), Вишневський

Запасні: Кемкін, Ольховий, Солдат, Гунічев, Кораблін, Ременяк, Голуб

Попередження: Ткачук А. 64, Жичиков 74 - Вишневський 75

Раніше Ворскла переграла Верес.

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