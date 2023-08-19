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Клуб Другої ліги підписав трьох бразильців

Новачками клубу стали Вава, Габріел та Матеус
Сьогодні 11:24 258 0
Клуб Другої ліги підписав трьох бразильців
#ФК ЮКСА

Джерело - sport.ua.

Клуб Другої ліги ЮКСА підсилився одразу трьома бразильськими легіонерами.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракти з "хрестоносцями" підписали Геррейро Рібейро Дос Сантос Венді (Вава), Гулар Габріел та Зібен Пальяріні Матеус.

Вава встиг пограти в Іспанії за низку клубів. 25-річний центрфорвард був найкращим бомбардиром команди Таранкон, забивши 15 голів у 30 поєдинках.

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Атакувальному хавбеку Матеусу – 22 роки. Свого часу вихованець Греміо вважався одним із найбільш талановитих футболістів свого покоління і викликався до збірної Бразилії U-15.

Попереднім клубом 21-річного півзахисника Габріеля, як і Матеуса, був Уніан Фредерікенсе. У 2021 році він захищав кольори юнацької команди Корітіби, що виступає в бразильській Серії А.

Новачки тривалий час тренуються під керівництвом Миколи Цимбала, тому цілком можливо, що вони отримають змогу дебютувати за чорно-білих вже в найближчому матчі.

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