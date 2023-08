Ньюкасл зацікавлений у підписанні лівого захисника Челсі Льюїса Галла.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Завадити переходу гравця можуть правила фінансового фейр-плею.

Наразі переговори щодо оренди 19-річного англійця в Крістал Пелес поставлені на паузу.

Newcastle are keen on signing Lewis Hall from Chelsea as new fullback — as Crystal Palace deal is in stand-by ⚪️⚫️



Hall signed new six year deal at Chelsea but could leave on loan. Not easy to find way due to FFP but Newcastle interest is genuine. pic.twitter.com/Ashdmk0a7O