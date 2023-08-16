Головне
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн
Сьогодні 12:47 326
Збірна Англії переграла Австралію у півфіналі жіночого ЧС-2023
Сьогодні 15:13 215
Перемогу над Динамо відзначали до ранку. Рекордсмен забив киянам вже на 10-й секунді матчу
Сьогодні 12:12 17777
Гвоздик може провести бій з Дірреллом у андеркарді Чарло - Канело
Сьогодні 09:31 373
Калініна поступилася Жабер у 2-му колі турніру в Цинциннаті
Сьогодні 08:41 454
Асист Кривцова допоміг Інтер Маямі вийти в фінал Кубка ліги МЛС
Сьогодні 08:36 584
Збірна України поступилась Туреччині у пре-кваліфікації Олімпіади-2024
Вчора 22:36 904
Катерина Усик: В Олександра на Батьківщині-мати відразу було витатуювано тризуб
Вчора 21:15 2591
Неймар - гравець Аль-Хілаля
Вчора 20:11 891
Епіцентр переграв Прикарпаття, Вікторія вибила Інгулець: результати матчів Кубка України
Вчора 19:39 1331
Прямі трансляції

Ньюкасл зацікавлений у трансфері захисника Челсі Галла

Завадити переходу гравця можуть правила фінансового фейр-плею
Сьогодні 13:00 431 0
Ньюкасл зацікавлений у трансфері захисника Челсі Галла
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ньюкасл Юнайтед, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Ньюкасл зацікавлений у підписанні лівого захисника Челсі Льюїса Галла.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Завадити переходу гравця можуть правила фінансового фейр-плею.

Наразі переговори щодо оренди 19-річного англійця в Крістал Пелес поставлені на паузу.

Повідомлялося, що Ньюкасл хоче орендувати конкурента Зінченка в Арсеналі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 37979
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів 12245
Перемогу над Динамо відзначали до ранку. Рекордсмен забив киянам вже на 10-й секунді матчу Перемогу над Динамо відзначали до ранку. Рекордсмен забив киянам вже на 10-й секунді матчу 17777
Епіцентр переграв Прикарпаття, Вікторія вибила Інгулець: результати матчів Кубка України Епіцентр переграв Прикарпаття, Вікторія вибила Інгулець: результати матчів Кубка України 1331
Катерина Усик: В Олександра на Батьківщині-мати відразу було витатуювано тризуб Катерина Усик: В Олександра на Батьківщині-мати відразу було витатуювано тризуб 2591
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 14776
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 269398
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 320033 7
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 49751 2
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 39184 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12219
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 29571