Джерело - Чемпіон.
Ньюкасл зацікавлений у підписанні лівого захисника Челсі Льюїса Галла.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Завадити переходу гравця можуть правила фінансового фейр-плею.
Наразі переговори щодо оренди 19-річного англійця в Крістал Пелес поставлені на паузу.
Newcastle are keen on signing Lewis Hall from Chelsea as new fullback — as Crystal Palace deal is in stand-by ⚪️⚫️— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023
Hall signed new six year deal at Chelsea but could leave on loan. Not easy to find way due to FFP but Newcastle interest is genuine. pic.twitter.com/Ashdmk0a7O
Повідомлялося, що Ньюкасл хоче орендувати конкурента Зінченка в Арсеналі.
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