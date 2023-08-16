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Ворскла не планує звільняти головного тренера Скрипника

Спеціаліст продовжує готувати команду
Сьогодні 11:33 213 0
Ворскла не планує звільняти головного тренера Скрипника
#Віктор Скрипник, #Ворскла Полтава

Джерело - Sport.ua.

Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник не буде звільнений найближчим часом.

Про це повідомляє Sport.ua.

Спеціаліст продовжує готувати команду до чергового календарного матчу.

Не виключено, що клубне керівництво не звільняє його, бо у випадку відставки доведеться платити компенсацію, а у Ворсклі є певні проблеми з фінансування.

Повідомлялося, що Ворскла має заборгованість по зарплатні.

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