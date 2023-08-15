Чорноморець засудив проведення матчу пам’яті Цимбаларя на росії

Чорноморець засудив проведення матчу пам’яті Іллі Цимбаларя у росії цього року.

Про це повідомляє пресслжба клубу.

“Футбольний клуб Чорноморець з великим подивом та відчуттям обурення дізнався про матч пам’яті Іллі Цимбаларя в росії. Вихованець нашого клубу, людина, що зробила в Одесі собі ім’я.

Саме в рідну Одесу повернувся Ілля, щоб вдосконалювати тренерську майстерність та ділитися досвідом з молоддю. На жаль, багато чого футбольний майстер так і не встиг зробити.

10 років тому Ілля пішов від нас. В Одесі Ілля Цимбалар похований на одному з цвинтарів міста. У 2016-му році на нашому стадіоні був зіграний матч пам’яті Іллі Цимбаларя. На гру прибуло чимало зірок, з якими Ілля грав поруч протягом своєї зіркової карʼєри”.

Але чимало його "друзів" проігнорувало захід, підступно прикриваючись "неспокійною ситуацією в Одесі" на матч не приїхали "славетні" гравці країни агресора, представники клубу Спартак. Ці гравці наплювали на пам’ять про одноклубника та друга.

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І ось 2023-й рік. Вирує війна, кожного дня москва закидає ракетами Україну, під вогнем Київ і Львів, Харків та рідна для Іллі Цимбаларя Одеса. Верх цинізму знищувати Одесу і водночас звати футбольних зірок минулого, пенсіонерів-гастролерів на матч пам’яті видатного Українця, славетного одесита. До речі, як пов’язані Фернандо Мор’єнтес, Флоран Малуда, Сантьяго Канісарес з кар’єрою нашого одесита? Звісно, ніяк. Організатори цього комерційного заходу розуміють, що ні Віктор Гришко, ні Іван Гецко, ні Сергій Гусєв, ні інші переможці першого Кубку України на росію не поїдуть.

Це не матч пам’яті Іллі Володимировича. Ім’я легендарного півзахисника збираються використати, щоб продемонструвати футбольній спільноті своє нібито активне футбольне життя під час заслуженої ізоляції. Футбольний клуб Чорноморець категорично засуджує такі дії організаторів", - йдеться в повідомленні.