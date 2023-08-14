Зінченко: Я впевнений, немає ні одного українця, який би не постраждав від війни

Олександр Зінченко ще напередодні благодійного матчу Game4Ukraine став гостем YouTube-шоу Ріо Фердінанда. Пропонуємо до вашої уваги повний переклад інтерв'ю легенди Манчестер Юнайтед з українським гравцем Арсенала.

"Як вплинула війна на мене та мою сім’ю? Я впевнений, немає ні одного українця, який би не постраждав упродовж цього періоду: хтось втратив близьку людину, хтось втратив дім, роботу або ще щось… Ця війна зачепила кожного українця. Уся моя родина та родина моєї дружини залишилися в Україні й вони намагаються жити своїм життям. Я був там близько семи тижнів тому. Люди намагаються продовжувати нормальне життя. Ти навіть можеш побачити великий рух на дорогах. Попри це все, 6-7 разів на день лунає сирена - сигнал, який сповіщає, що тобі треба рятувати себе та йти в укриття. Наш президент збудував бункери на кожні 200 метрів, тож ти можеш сховатися. Якщо ти будеш слідувати правилам під час сирени, ти врятуєш своє життя. Проте ти ніколи достеменно не будеш знати куди саме влучить. Вони обстрілюють як лінію фронту, так і всю Україну.

Користуючись нагодою, хочу висловити величезну подяку усім людям, які залишаються з нами. Ця подяка не тільки тим, хто донатить, а й тим, хто просто має наліпку прапора України на своїй машині. Коли я їду, то іноді бачу наліпки з українською символікою на інших авто. Я дуже пишаюся у цей момент. Одного дня я побачив дитину, але я не зрозумів її мови, скоріш за все вона була із Чехії. Вона мала тимчасове тату на плечі з українським прапором! Я був дуже вражений! Цьому хлопчику лише 10, але він зробив це. Люди підтримують нас. Я хочу виразити величезну подяку всім, хто брав у цьому участь. Якщо ви прийдете на стадіон, я впевнений на всі 100%, що вам сподобається. Усі ви - велика частина цієї гри!", - сказав Зінченко.