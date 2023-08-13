Барселона зареєструвала Гюндогана та Ромеу

Скоро будуть оформлені й інші гравці

Барселона зареєструвала новачків команди Ілкая Гюндогана та Оріоля Ромеу.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Також пройшли реєстрацію в Ла Лізі Серхи Роберто і Абде.

Очікують оформлення в іспанській лізі Іньїго Мартінес, Маркос Алонсо, Клеман Ленгле, Серджіньо Дест, Іньякі Пенья та Алехандро Бальде.

Як відомо, синьо-гранатові мають можливість зареєструвати гравців за п'ять хвилин до початку першого матчу, після чого ці футболісти зможуть грати в поєдинку з "Хетафе".

Нагадаємо Барселона близька до оренди Канселу з Манчестер Сіті.