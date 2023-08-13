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Барселона зареєструвала Гюндогана та Ромеу

Скоро будуть оформлені й інші гравці
Сьогодні 17:26 181 0
Барселона зареєструвала Гюндогана та Ромеу
#Барселона

Джерело - UA-футбол.

Барселона зареєструвала новачків команди Ілкая Гюндогана та Оріоля Ромеу. 

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Також пройшли реєстрацію в Ла Лізі Серхи Роберто і Абде.

Очікують оформлення в іспанській лізі Іньїго Мартінес, Маркос Алонсо, Клеман Ленгле, Серджіньо Дест, Іньякі Пенья та Алехандро Бальде.

Як відомо, синьо-гранатові мають можливість зареєструвати гравців за п'ять хвилин до початку першого матчу, після чого ці футболісти зможуть грати в поєдинку з "Хетафе".

Нагадаємо Барселона близька до оренди Канселу з Манчестер Сіті.

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