Філіппов та Лєднєв - в основі Дніпра-1 на матч з Минаєм

Минай зіграє з СК Дніпро-1 у матчі 3-го туру української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Минай: Бандура, Нємчанінов, Кравчук, Чуєв, Солдат, Рогозинський, Вітенчук, Петько, Панасенко, Твердохліб, Одарюк.
Запасні: Ольховий, Росул, Дмитрук, Ралюченко, Ременяк, Булеза, Голув, Гунічев, Гечев, Демиденко, Кораблін.
Дніпро-1: Кінарейкін, Кравець, Сарапій, Адамюк, Каплієнко, Білл, Бабенко, Піхальонок, Рубчинський, Лєнднєв, Філіппов.
Запасні: Валеф, Крапивцов, Пасіч, Сваток, Пуріта, Горін, Горбунов, Когут, Танчик, Бланко, Гаджиєв, Ківінда.
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