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Полісся - Рух 0:1: огляд матчу УПЛ

Єдиний гол у матчі забив Квасниця
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Полісся - Рух 0:1: огляд матчу УПЛ
#Полісся, #Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Рух здобув мінімальну перемогу над Поліссям у межах 3-го туру УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ
3 тур, 12 серпня

Полісся - Рух 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90 Квасниця

Склади команд:

Полісся: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Смоляков, Кравченко, Огіря, Крушинський (Янаков, 70), Мустафаєв (Танковський, 46), Макуана, Назаренко (Козак, 63), Будківський.

Запас: Кудрик, Шастал, Гітченко, Шаповал, Поспєлов.

Рух: Ледвій, Сич, Слюбік, Дідик, Роман, Едсон, Сапуга, Притула (Таллес, 67), Теслюк (Квасниця, 56), Климчук, Соломон (Руніч, 56, Пастух, 90+3).

Запас: Паньків, Холод, Слюсар, Довгий, Лях, Пастух, Плюман, Мисик, Альваренга.

Попередження: Назаренко 8, Роман 35, Танковський 75, Сапуга 75, Довгий 90+2

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