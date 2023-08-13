Джерело - Чемпіон.
Рух здобув мінімальну перемогу над Поліссям у межах 3-го туру УПЛ.
Чемпіонат України - УПЛ
3 тур, 12 серпня
Гол: 0:1 - 90 Квасниця
Склади команд:
Полісся: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Смоляков, Кравченко, Огіря, Крушинський (Янаков, 70), Мустафаєв (Танковський, 46), Макуана, Назаренко (Козак, 63), Будківський.
Запас: Кудрик, Шастал, Гітченко, Шаповал, Поспєлов.
Рух: Ледвій, Сич, Слюбік, Дідик, Роман, Едсон, Сапуга, Притула (Таллес, 67), Теслюк (Квасниця, 56), Климчук, Соломон (Руніч, 56, Пастух, 90+3).
Запас: Паньків, Холод, Слюсар, Довгий, Лях, Пастух, Плюман, Мисик, Альваренга.
Попередження: Назаренко 8, Роман 35, Танковський 75, Сапуга 75, Довгий 90+2
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