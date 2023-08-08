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Монако завершує трансфер півзахисника Ювентуса

Закарія продовжить кар'єру у Франції
Сьогодні 11:25 223 0
Монако завершує трансфер півзахисника Ювентуса
#Закарія, #Монако, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Опорний півзахисник Ювентуса Денис Закарія знаходиться за крок від переходу до Монако.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

Переговори між сторонами перебувають у просунутої стадії. Найближчим часом французи оголосять про підписання 26-річного швейцарця. Сума трансферу наразі невідома.

Нагадаємо, Закарія перейшов у Ювентус з Боруссії Менхенгладбах взимку 2022 року за 6 млн євро. За цей час хавбек зіграв за "стару синьйору" лише 11 матчів, а минулий сезон гравець провів в оренді в Челсі, де з'явився на полі сім разів.

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