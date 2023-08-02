Головне
Шахтар у меншості зіграв унічию з Вересом у 2 турі УПЛ
Сьогодні 18:59 772
Світоліна розібралася з Касаткіною у другому колі Вашингтона
Сьогодні 22:44 115 1
Карпати поступились Прикарпаттю, Епіцентр переграв Металіст: результати матчів Кубка України
Сьогодні 20:15 786
Скандал дня: Шахтар забив гол зі штрафного Вересу, не дочекавшись свистка арбітра - ВІДЕО
Сьогодні 18:49 2328
Полісся оголосило про перехід Назаренка
Сьогодні 18:30 332
Збірні Ямайки та ПАР вийшли до 1/8 фіналу: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 15:13 667
14 років тому збірна України в Донецьку виграла домашній чемпіонат Європи
Сьогодні 14:09 4307
Реал не хоче відпускати Луніна у якості вільного агента
Сьогодні 13:17 572
Світоліна - Касаткіна: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Сьогодні 12:41 7004
Усик: З боку Ф’юрі надто багато слів замість дій
Сьогодні 12:20 484
Прямі трансляції

Трубін натякнув на зміну клубу

Анататолій Трубін може змінити клуб
Сьогодні 21:57 270 0
Трубін натякнув на зміну клубу
#Футбольні трансфери, #Анатолій Трубін, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін після сьогоднішнього поєдинку "гірників" проти Вереса (1:1) у другому турі УПЛ-2023/24 опублікував пост в Instagram.

Трубін додав своє фото та загадковий набір смайлів, який, можливо, натякає на майбутній перехід голкіпера до іншого клубу.

Нагадаємо, Інтер домовився з Трубіним про перехід на правах вільного агента. Також інтерес до воротаря проявляє Бенфіка.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Світоліна - Касаткіна: де дивитися онлайн матч 1/8 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500 Світоліна - Касаткіна: де дивитися онлайн матч 1/8 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500 2694
14 років тому збірна України в Донецьку виграла домашній чемпіонат Європи 14 років тому збірна України в Донецьку виграла домашній чемпіонат Європи 4307
Світоліна - Касаткіна: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500 Світоліна - Касаткіна: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500 7004
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 6786
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів 7927
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 21686
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 35076 4
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 31764 3
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 38786 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 77058
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 25213
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7670 2