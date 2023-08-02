Трубін натякнув на зміну клубу

Анататолій Трубін може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін після сьогоднішнього поєдинку "гірників" проти Вереса (1:1) у другому турі УПЛ-2023/24 опублікував пост в Instagram.

Трубін додав своє фото та загадковий набір смайлів, який, можливо, натякає на майбутній перехід голкіпера до іншого клубу.

Нагадаємо, Інтер домовився з Трубіним про перехід на правах вільного агента. Також інтерес до воротаря проявляє Бенфіка.

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