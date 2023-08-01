Збірні США та Нідерландів вийшли до 1/8 фіналу: результати матчів жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу-2023 серед жіночих збірних відбулися ще два матчі.

За підсумками двох турів у групі Е збірна В'єтнаму втратила всі шанси вийти з групи. За дві путівки боролися три збірні. Збірна Нідерландів розгромила В'єтнам і з першого місця вийшла до 1/8 фіналу. Збірна США зіграла внічию з Португалією - 0:0. Американки з другого місця вийшли.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу

3 тур, 1 серпня

Група Е

В'єтнам - Нідерланди 0:7 (0:5)

Голи: 0:1 - 8 Мартенс, 0:2 - 11 Снуйс, 0:3 - 18 Бруггс, 0:4 - 23 Рорд, 0:5 - 45 Ван ден Дону, 0:6 - 57 Бруггс, 0:7 - 83 Рорд

Португалія - США 0:0

Сьогодні на ЧС-2023 відбудеться ще два матчі групи D: