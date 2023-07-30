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Збірні Швейцарії та Норвегії вийшли до 1/8 фіналу: результати матчів жіночого ЧС-2023

Сьогодні 14:52 436 0
Збірні Швейцарії та Норвегії вийшли до 1/8 фіналу: результати матчів жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу-2023 серед жіночих збірних відбулися ще три матчі.

Збірна Марокко завдяки голу Жраїді здолала Південну Корею у матчі 2-го туру ЧС-2023. У цій же групі збірна Колумбії переграла Німеччину - 2:2.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці

У матчах 3-го туру групи А збірна Норвегії розгромила Філіппіни, а Швейцарія зіграла внічию з Новою Зеландією. То ж до 1/8 фіналу ЧС-2023 вийшли збірні Швейцарії та Норвегії. Господарки турніру, новозеландки, завершили свій виступ, з 4 очками посівши третє місце у групі. Збірна Філіппін посіла останнє місце у групі.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу
2 тур, 30 липня
Група Н

Південна Корея - Марокко 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 6 Жраїді

Німеччина - Колумбія 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Кайседо, 1:1 - 89 Попп (пен), 1:2 - 90+7 Ванегас

Поточна турнірна таблиця групи Н:

3 тур, Група А

Норвегія - Філіппіни 6:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 6 Хауг, 2:0 - 17 Хауг, 3:0 - 31 Гансен, 4:0 - 48 Баркер (авт), 5:0 - 53 Рейтен (пен), 6:0 - 90+5 Хауг

Швейцарія - Нова Зеландія 0:0

Підсумкова турнірна таблиця групи А:

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