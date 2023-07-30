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Рух - Зоря 2:1: огляд матчу УПЛ

Господарі відігралися, програючи після першого тайму 0:1
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Рух - Зоря 2:1: огляд матчу УПЛ
#Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Рух здобув перемогу над Зорею в межах 1-го туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ
29 липня, 1 тур

Рух - Зоря 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 21 Русин, 1:1 - 67 Рунич, 2:1 - 86 Климчук

Рух: Ледвій – Роман, Дідик (Слюсар 87), Слюбик, Сич – Притула (Пастух 83), Едсон, Сапуга – Мисик (Рунич 64), Климчук, Теслюк (Квасниця, 65)

Запасні: Паньків, Герета, Довгий, Лях, Таллес, Карабін, Альваренга

Зоря: Сапутін – Вантух, Батагов, Джордан, Кирюханцев (Снурніцин 77) – Дришлюк, Мишньов – Антюх (Нагнойний 78), Волошин (Яцик, 59), Русин – Алефіренко (Бугай 71)

Запасні: Жилкін, Турбаєвський, Токар, Боль, Гулько, Тлумак

Попередження: Антюх 3, Джордан 19, Дідик 37, Волошин 42, Яцик 65, Джордан 84, Сапуга 88

Вилучення: 84 Джордан (друга жовта)

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