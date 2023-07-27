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Тен Гаг: Манчестер Юнайтед рухається у правильному напрямку

Ерік тен Гаг прокоментував поразку від Реала у контрольному матчі
Сьогодні 14:38 206 0
Тен Гаг: Манчестер Юнайтед рухається у правильному напрямку
#Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг

Джерело - manutd.com.

Манчестер Юнайтед, попри поразку від Реала, рухається у правильному напрямку.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Ерік тен Гаг.

 "Ми увійшли в гру лише після того, як пропустили швидкий гол одразу після травми Майну. Сьогодні в нас були проблеми з пресингом, проти Арсенала нам це вдавалося значно краще. Ми можемо грати більш компактно та працювати спокійніше з м’ячем. Тим не менше, ми створювали моменти, але не змогли забити.

З позитивних моментів відзначу нашу хорошу фізичну готовність. Коли дві команди високого рівня грають з високою інтенсивністю – це саме те, що потрібно для підготовки до сезону.

Думаю, всі бачили, що Онана непогано дебютував. Коли суперники створювали моменти, він рятував, або був близьким до цього. Нам потрібно ще багато працювати над тим, щоб Андре знайшов спільну мову з захисниками. В епізоді з другим голом, ми не закрили дальню стійку – такого не повинно бути.

Актуально: Реал - Манчестер Юнайтед 2:0: огляд матчу

У нас дуже інтенсивна передсезонна підготовка, але ми знали, що так буде. Ми наполегливо працюємо, тому в нас немає часу рахувати, скільки днів залишилося до початку сезону, але я думаю, що командний дух у нас хороший. Ми рухаємося в правильному напрямку.

Нам потрібні гравці, які здатні реалізовувати виходи віч-на-віч. Сьогодні такі нагоди були в Мактомінея та Гарначо, в таких ситуаціях потрібно забивати. Цей матч показав, чому ми шукаємо нового форварда. Ми працюємо над цим 24/7", – сказав тен Гаг.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем може зробити пропозицію хавбеку МЮ Мактомінею.

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