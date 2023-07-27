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Збірна Австралії програла Нігерії: результати матчів жіночого ЧС-2023

Сьогодні 15:13 610 0
Збірна Австралії програла Нігерії: результати матчів жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу-2023 серед жіночих збірних відбулися ще три матчі.

Збірна Нідерландів зіграла внічию з США (1:1) у матчі 2-го туру ЧС-2023. На гол Рорд відповіла американка Хоран.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів

В іншому матчі групи Е збірна Португалії без проблем перемогла В'єтнам - 2:0. Два забиті голи у першій половині першого тайму вирішили долю матчу.

У групі В господарки, австралійки, поступилися збірній Нігерії - 2:3. Наприкінці першого тайму команди обмінялися забитими голами. У середині другого тайму нігерійки забили два голи. Господаркам у компенсовані хвилини лише вдалося скоротити відставання у рахунку до мінімуму.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу
2 тур, 27 липня
Група Е

США - Нідерланди 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Рорд, 1:1 - 62 Хоран

Португалія - В'єтнам 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 7 Енкарнасан, 2:0 - 21 Назарет

Поточна турнірна таблиця групи Е:

Група В

Австралія - Нігерія 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 45+1 Ван Егмонд, 1:1 - 45+6 Кану, 1:2 - 65 Охале, 1:3 - 72 Ошоала, 2:3 - 90+10 Кеннеді

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