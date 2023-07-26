Ракув із Кочергіним вирвав перемогу в Карабаха: Результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 26-го липня, відбулися перші матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2023/24.
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
Кваліфікація, Другий раунд
Перший матч, 26 липня
Аріс (Кіпр) - БАТЕ 6:2 (3:0)
Голи: 1:0 - 17 Гоміс (пен), 2:0 - 32 Бенгтссон, 3:0 - 40 автогол Бейн, 3:1 - 48 Концевой, 4:1 - 60 Гоміс, 4:2 - 65 Хадаркевич, 5:2 - 83 Монтнор, 6:2 - 90+1 Стенпіньскі (пен)
Шериф (Молдова) - Маккабі Хайфа (Ізраїль) 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 28 Талаль
Ракув - Карабах 3:2 (0:0)
Голи: 1:0 - автогол Джафаркулієв, 2:0 - 71 П'ясецький, 2:1 - 73 Джіджа, 2:2 - 75 Джіджа, 3:2 - 91+1 Кіттель
Клаксвік - Хекен 0:0
Лудогорець - Олімпія Любляна 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 14 Елснік, 1:1 - 44 Янков
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