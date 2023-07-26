Головне
СК Дніпро-1 програв Панатінаїкосу у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 22:54 1223
Збірні Іспанії та Японії вийшли до 1/8 фіналу: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 17:12 508
МОК не запросив росію та білорусь на Олімпіаду-2024
Сьогодні 16:53 189
12 клубів УПЛ стали під знамена проєкту Мегого ТБ, - Рух
Сьогодні 16:12 303
Динамо відправило Родрігеса в оренду у Сівасспор
Сьогодні 13:27 398
Кривбас підписав капітана збірної Руанди
Сьогодні 11:46 355
Кучер: Ми не заслуговували на таку поразку від Панатінаїкоса – три удари і три пропущені голи
Сьогодні 11:25 1385
Олійник перейшов у ЛНЗ
Сьогодні 10:24 338
Загребське Динамо розгромило Астану: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:14 2431
Валмієра розгромила Тре Пенне: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 23:40 3649
Прямі трансляції

Amazon випустив трейлер документального серіалу про Ньюкасл

У серіалі розповідатиметься про процес зміни власників клубу
Сьогодні 17:16 106 0
Amazon випустив трейлер документального серіалу про Ньюкасл
Фото: AFP
#Ньюкасл Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Amazon презентував трейлер нового серіалу We Are Newcastle United (Ми - Ньюкасл Юнайтед).

Про це повідомляє пресслужба стрімінгового сервісу.

Перша серія чотириьохсерійного документального серіалу вийде вже 11 серпня.

У We Are Newcastle United розповідатиметься про процес зміни власників клубу, внаслідок чого "сороки" повернулися на передові позиції англійського футболу.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау також взяв участь у зйомках.

Раніше Аль-Ахлі підписав французького форварда Ньюкасла.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів СК Дніпро-1 - Панатінаїкос - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 3862
Валмієра розгромила Тре Пенне: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій Валмієра розгромила Тре Пенне: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій 3649
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 8741
Кучер: Ми не заслуговували на таку поразку від Панатінаїкоса – три удари і три пропущені голи Кучер: Ми не заслуговували на таку поразку від Панатінаїкоса – три удари і три пропущені голи 1385
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 12897
Загребське Динамо розгромило Астану: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів Загребське Динамо розгромило Астану: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів 2431
Рекомендуємо
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 21808
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7587 2
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 28429
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 75919
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 77665
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 20986