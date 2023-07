Amazon випустив трейлер документального серіалу про Ньюкасл

Amazon презентував трейлер нового серіалу We Are Newcastle United (Ми - Ньюкасл Юнайтед).

Про це повідомляє пресслужба стрімінгового сервісу.

Перша серія чотириьохсерійного документального серіалу вийде вже 11 серпня.

У We Are Newcastle United розповідатиметься про процес зміни власників клубу, внаслідок чого "сороки" повернулися на передові позиції англійського футболу.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау також взяв участь у зйомках.

Official Trailer: 𝐖𝐞 𝐀𝐫𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐜𝐚𝐬𝐭𝐥𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞𝐝@NUFC are a club with new expectations and ambitions ⚫️⚪️



Episode One of a four-part series is coming to Prime Video on 11 August 🎬 pic.twitter.com/kNkuQo6xIz