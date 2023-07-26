Кривбас підписав капітана збірної Руанди

Кривбас підсилився півзахисником

Кривбас оголосив про трансфер опорного півзахисника Дейнзе Джихада Бізімана.

Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.

Контракт з 26-річним уродженцем Руанди розрахований на 2 роки.

Новачок криворіжців - капітан збірної Руанди. У 51 матчі за національну команду забив 1 гол.

Джихад почав займатись футболом у 2011 році у місцевому Етінселлес, потім у 2014 був Rayon Sports. У 2015 році підписав свій перший професійний контракт з клубом АПР зі столиці Руанди Кігалі, багаторазовим чемпіоном та найтитулованішим у країні. Виступав з ним у Лізі чемпіонів Кубку африканських націй.

У тому ж році на правах вільного агента перейшов до клубу Вищої ліги чемпіоната Бельгії Беверена, 2-разового чемпіона країни. Дебют за Беверен у Вищій лізі відбувся 28 липня 2018 року у матчі проти Зюлте-Варегема (2:2).

Нагадаємо, Кривбас орендував Блізніченка у Динамо.

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