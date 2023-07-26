Танчик - найкращий гравець Дніпра-1 в матчі з Панатінаїкосом

Визначився найкращий гравець матчу

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів СК Дніпро-1 поступився Панатінаїкосу.

Про це повідомляє SofaScore

Найвищу оцінку у складі українського клубу отримав автор голу Володимир Танчик - 7,2. За 12 хвилин на полі Танчик зробив 3 дотики до м’яча та віддав 1 неточну передачу.

Найгірша оцінка у складі двох команд у голкіпера Дніпра-1 Якова Кінарейкіна - 6,0. Воротар зробив 27 дотиків до м’яча та віддав 18 точних передач з 23 (78%).

Гравцем матчу визнано лівого захисника Панатінаїкоса та автора двох асистів Хуанкара - 8,2.