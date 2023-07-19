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Лудогорець з Пластуном зіграє з Баллкані: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні 12:36 135 0
Лудогорець з Пластуном зіграє з Баллкані: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 липня, відбудеться сім матчів-відповідей 1/8 фіналу кваліфікації Ліги чемпіонів.

Болгарський Лудогорець, за який виступає українець Ігор Пластун, зустрінеться з Баллкані з Косово.

Розклад матчів-відповідей 1/8 фіналу кваліфікації Ліги чемпіонів на 19 липня:

  • 18:00. Валмієра (Латвія) - Олімпія Любляна (Словенія). Перший матч 1:2
  • 19:00. Динамо Тбілісі (Грузія) - ФК Астана (Казахстан). Перший матч 1:1
  • 19:00. Карабах (Азербайджан) - Лінкольн Ред Імпс (Гібріалтар). Перший матч 2:1
  • 19:00. Ференцварош (Угорщина) - Клаксвік (Фарерські острови). Перший матч 0:0
  • 21:00. Есперанж (Люксембург) - Слован Братислава (Словаччина). Перший матч 1:1
  • 21:00. Лудогорець (Болгарія) - Баллкані (Косово). Перший матч 0:2
  • 21:30. Ларн (Північна Ірландія) - ХІК (Фінландія). Перший матч 0:2

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