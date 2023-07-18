Головне
Середа та Болюх стали срібними призерами чемпіонату світу та здобули олімпійську ліцензію
Вчора 13:20 1125
Циганик: Я на 99% впевнений, що для Луческу це останній сезон у його тренерській кар'єрі
Сьогодні 09:54 932
Сестри Алексіїви впевнено вийшли до фіналу ЧС-2023 у довільній програмі дуетів
Сьогодні 08:54 285
Ракув Кочергіна зіграє з Флорою: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:24 356
Романчук фінішував 11-м на чемпіонаті світу з водних видів спорту
Сьогодні 08:08 790
Циганик: Жирона - єдиний клуб, який веде серйозні переговори по Довбику
Вчора 22:10 546
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова
Вчора 22:03 7427 1
Шахтар підпише бразильського захисника
Вчора 21:37 617
Стало відомо, скільки квитків на бій Усик - Дюбуа придбали за перші 10 хвилин після старту продажу
Вчора 18:50 4053
XSport та Рух зробили свої пропозиції щодо телепулу УПЛ
Вчора 15:15 536
Прямі трансляції

Арсенал повісив цінник на Балогуна

Клуб хоче отримати 50 мільйонів фунтів
Сьогодні 11:55 184 0
Арсенал повісив цінник на Балогуна
#Арсенал Лондон

Джерело - UA-футбол.

Арсенал визначився із сумою, яку хоче отримати за свого вихованця Фоларіна Балогуна.

Про це повідомляє The Athletic. 

Каноніри готові розлучитися з форвардом за 50 мільйонів фунтів.

Нападником цікавиться Інтер і нерадзуррі направлять пропозицію Арсеналу у розмірі 35 мільйонів фунтів. Ймовірно каноніри будуть готові до торгів.

Балогун - заміна Лукаку для Інтера, від трансферу якого у клубі відмовилися, коли бельгієць провів переговори з Ювентусом.

Минулий сезон Балогун провів в оренді за Реймс, провівши 39 матчів, забивши 22 голи і віддавши 3 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює 22-річного форварда у 30 мільйонів євро.

Коментарі ()
Популярне зараз
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Вімблдоні-2023 Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Вімблдоні-2023 75025
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 8205
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 6677
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 14616
Брат гравця збірної України заявлений у чемпіонаті росії за Севастополь Брат гравця збірної України заявлений у чемпіонаті росії за Севастополь 6371
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова 7427 1
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 10473 2
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 303815 6
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 26049
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 19988 1
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 79524 1
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 115550