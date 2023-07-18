Арсенал повісив цінник на Балогуна

Клуб хоче отримати 50 мільйонів фунтів

Арсенал визначився із сумою, яку хоче отримати за свого вихованця Фоларіна Балогуна.

Про це повідомляє The Athletic.

Каноніри готові розлучитися з форвардом за 50 мільйонів фунтів.

Нападником цікавиться Інтер і нерадзуррі направлять пропозицію Арсеналу у розмірі 35 мільйонів фунтів. Ймовірно каноніри будуть готові до торгів.

Балогун - заміна Лукаку для Інтера, від трансферу якого у клубі відмовилися, коли бельгієць провів переговори з Ювентусом.

Минулий сезон Балогун провів в оренді за Реймс, провівши 39 матчів, забивши 22 голи і віддавши 3 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює 22-річного форварда у 30 мільйонів євро.