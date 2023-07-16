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Нападник Кривбаса отримав травму в розташуванні збірної Нігеру

Даніель переніс хірургічне втручання
Сьогодні 19:55 199 0
Нападник Кривбаса отримав травму в розташуванні збірної Нігеру
#Кривбас

Джерело - sportarena.com.

Нападник Кривбаса Даніель Соса не допоможе команді на старті нового сезону. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нападник отримав травму у розташуванні збірної Нігеру.

Соса вже переніс хірургічне втручання. Наразі форвард знаходиться у розташуванні Кривбасу на Закарпатті, де команда готується до наступного сезону. Точні терміни відновлення гравця будуть відомі пізніше.

Зазначимо, що ФІФА має компенсувати Кривбасу витрати на лікування Соси, оскільки форвард зазнав травми під час вікна на матчі національних збірних.

У червні Соса зіграв за збірну Нігеру в матчі проти Танзанії (0:1) у кваліфікації Кубка африканських націй.

Соса приєднався до Кривбасу у березні. Даніель провів за клуб 6 матчів, забивши один гол у поєдинку з Металістом (2:0).

Нагадаємо Кривбас розгромив Хуст у контрольному матчі.

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