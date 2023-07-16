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Металург розгромив Хуст у контрольному матчі

Матч завершився з рахунком 1:4
Сьогодні 10:37 262 0
Металург розгромив Хуст у контрольному матчі
#МФК Металург, #Хуст

Джерело - Чемпіон.

Металург здобув розгромну перемогу над Хустом у межах контрольного матчу.

Зустріч завершилася з рахунком 1:4.

Контрольний матч
16 липня

Хуст - Металург 1:4 (1:2)

Дубль оформив Олексій Сидоров, по одному мʼячу записали на свій рахунок Гліб Толок та нападник, знаходиться на перегляді.

Стартовий склад Металурга: Байда, Польовий, Басов, Піддубний, Крапивний, Сад, ГНП, Білоцерковець, ГНП, Могильний, Сидоров.

Нагадаємо, Металург орендував нападника Кремня Галату.

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