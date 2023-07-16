Металург розгромив Хуст у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Металург здобув розгромну перемогу над Хустом у межах контрольного матчу.
Зустріч завершилася з рахунком 1:4.
Контрольний матч
16 липня
Хуст - Металург 1:4 (1:2)
Дубль оформив Олексій Сидоров, по одному мʼячу записали на свій рахунок Гліб Толок та нападник, знаходиться на перегляді.
Стартовий склад Металурга: Байда, Польовий, Басов, Піддубний, Крапивний, Сад, ГНП, Білоцерковець, ГНП, Могильний, Сидоров.
Нагадаємо, Металург орендував нападника Кремня Галату.
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