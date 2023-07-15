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Уніон готує трансфер нападника Монако

Кевін Фолланд влітку може змінити клуб
Сьогодні 12:10 136 0
Уніон готує трансфер нападника Монако
#Монако, #Футбольні трансфери, #Уніон Берлін, #Кевін Фолланд

Джерело - Чемпіон.

Уніон зацікавлений у трансфері нападника Монако Кевіна Фолланда.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Сума угоди може скласти 6-7 мільйонів євро, сам 30-річний футболіст готовий до цього переходу. Він віддає перевагу Уніону, а не Вольфсбургу чи Баєру, який шукає заміну для травмованого Патрика Шика.

Переговори з Монако вже розпочалися.

У минулому сезоні німець провів у Лізі 1 17 матчів, відзначившись 3 голами та 3 асистами.

Раніше Уніон орендував форварда Челсі Фофана.

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