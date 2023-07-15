Уніон готує трансфер нападника Монако

Джерело - Чемпіон.
Уніон зацікавлений у трансфері нападника Монако Кевіна Фолланда.
Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
Сума угоди може скласти 6-7 мільйонів євро, сам 30-річний футболіст готовий до цього переходу. Він віддає перевагу Уніону, а не Вольфсбургу чи Баєру, який шукає заміну для травмованого Патрика Шика.
Переговори з Монако вже розпочалися.
У минулому сезоні німець провів у Лізі 1 17 матчів, відзначившись 3 голами та 3 асистами.
Раніше Уніон орендував форварда Челсі Фофана.