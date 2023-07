Кейн має намір виграти Лігу чемпіонів з Баварією

Форвард Тоттенгема Гаррі Кейн на 100% налаштований на перехід до Баварії.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

У Кейна та Баварії вже є домовленість щодо умов контракту.

Гаррі впевнений, що може виграти Лігу чемпіонів у складі команди під керівництвом Томаса Тухеля.

