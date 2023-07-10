У стані пивоварів кар'єру продовжить Єрмоленко

Джерело - ФК Оболонь.

Оболонь уклала повноцінний контракт із форвардом Максимом Єрмоленком, який у попередньому сезоні-2022/2023 захищав кольори команди на правах оренди з одеського Чорноморця.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Єрмоленко гратиме за Оболонь під 11-м номером. У сезоні-2022/2023 нападник провів за пивоварів 12 матчів.

Раніше Максим Єрмоленко виступав за харківський Металіст 1925 і ФК Краматорськ.

Нагадаємо Оболонь підписала ексгравця Інгульця Нагієва.