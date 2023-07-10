Джерело - ФК Оболонь.
Оболонь уклала повноцінний контракт із форвардом Максимом Єрмоленком, який у попередньому сезоні-2022/2023 захищав кольори команди на правах оренди з одеського Чорноморця.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Деталі угоди не розголошуються.
Єрмоленко гратиме за Оболонь під 11-м номером. У сезоні-2022/2023 нападник провів за пивоварів 12 матчів.
Раніше Максим Єрмоленко виступав за харківський Металіст 1925 і ФК Краматорськ.
Нагадаємо Оболонь підписала ексгравця Інгульця Нагієва.