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Оболонь підписала повноцінний контракт з Єрмоленком

У стані пивоварів кар'єру продовжить Єрмоленко
Сьогодні 21:25 176 0
Оболонь підписала повноцінний контракт з Єрмоленком
#Оболонь

Джерело - ФК Оболонь.

Оболонь уклала повноцінний контракт із форвардом Максимом Єрмоленком, який у попередньому сезоні-2022/2023 захищав кольори команди на правах оренди з одеського Чорноморця.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Єрмоленко гратиме за Оболонь під 11-м номером. У сезоні-2022/2023 нападник провів за пивоварів 12 матчів.

Раніше Максим Єрмоленко виступав за харківський Металіст 1925 і ФК Краматорськ.

Нагадаємо Оболонь підписала ексгравця Інгульця Нагієва.

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