Ювентув презентував виїзну форму на сезон-2023/24.

Про це повідомляє пресслужба туринського клубу.

Футболки білого кольору з чорними та рожевими горизонтальними смугами.

Вперше команда зіграє у новій формі у передсезонних матчах.

Born of the sunlight reflections on 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞 𝐑𝐨𝐬𝐚 🌄



Introducing the new 2023/24 @juventusfcen X @adidasfootball away jersey, available now! 🤩👕 pic.twitter.com/siWKnh9cQW