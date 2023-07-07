На перегляд у Верес прибули два африканські легіонери

У розташуванні Вереса з'явилися два африканські легіонери - захисник та півзахисник.

Про це повідомляє Sport.ua.

Також на перегляді знаходяться півзахисники Віктор Блізниченко з Інгульця та Олег Синиця, відомий за виступами за Металіст, Металіст 1925, Рух та Агробізнес. Останнім часом він грав у Польщі.

Що ж до лазарету Вереса, то надовго вибув через серйозну травму воротар Вадим Ющишин, а півзахисника Дмитра Кльоца турбують болі у гомілковостопі і він поки займається за індивідуальною програмою.

Раніше Верес оголосив про перехід трьох колишніх гравців Інгульця.