Мілан і Монца заснували трофей на честь Берлусконі

Джерело - Чемпіон.

Мілан і Монца щорічно будуть розігрувати трофей на честь свого колишнього президента Сільвіо Берлусконі.

Про це повідомляє пресслужба россонері.

Дебютний розіграш Trofeo Silvio Berlusconi відбудеться 8 серпня. Італійські клуби планують змінювати домашні арени по черзі. Цього року пам'ятна гра пройде на арені "біло-червоних".

Берлусконі 30 років володів Міланом (з 1986-го до 2016-го), за цей час россонері 8 разів ставали чемпіонами Серії А і 5 разів вигравали Лігу чемпіонів. У вересні 2018 року італієць придбав Монцу. За його правління команда пробилася до вищого дивізіону із Серії С.

Nasce il "Trofeo Silvio Berlusconi" 🏆



Una partita che si giocherà ogni anno e la cui prima edizione si terrà l’8 agosto#MonzaMilan #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) July 6, 2023

Нагадаємо Берлусконі помер 12 червня 2023 року.