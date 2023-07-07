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Мілан і Монца заснували трофей на честь Берлусконі

Сьогодні 11:56 196 0
Мілан і Монца заснували трофей на честь Берлусконі
#Мілан, #Монца

Джерело - Чемпіон.

Мілан і Монца щорічно будуть розігрувати трофей на честь свого колишнього президента Сільвіо Берлусконі. 

Про це повідомляє пресслужба россонері.

Дебютний розіграш Trofeo Silvio Berlusconi відбудеться 8 серпня. Італійські клуби планують змінювати домашні арени по черзі. Цього року пам'ятна гра пройде на арені "біло-червоних".

Берлусконі 30 років володів Міланом (з 1986-го до 2016-го), за цей час россонері 8 разів ставали чемпіонами Серії А і 5 разів вигравали Лігу чемпіонів. У вересні 2018 року італієць придбав Монцу. За його правління команда пробилася до вищого дивізіону із Серії С.

Нагадаємо Берлусконі помер 12 червня 2023 року.

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