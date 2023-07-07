Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Евертона Енді Лонерган продовжить свої виступи за англійську команду.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
39-річний кіпер ухвалив рішення продовжити контракт з ірисками. Нова угода англійця розрахована до 30 червня 2024 року.
Лонерган перейшов в Евертон у серпні 2021 року, але так і не зіграв за команду з Ліверпуля жодного матчу. Востаннє він з'являвся на полі в офіційному поєдинку ще наприкінці 2020 року. Тоді Енді виступав у складі "Сток Сіті".
Andy Lonergan has signed a one-year contract extension with #EFC. ✍️— Everton (@Everton) July 6, 2023
Раніше Захисник Евертона Коулмен продовжив контракт з клубом.