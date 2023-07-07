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Евертон продовжив контракт із 39-річним гравцем

Він не зіграв жодної гри за клуб
Сьогодні 11:10 257 0
Евертон продовжив контракт із 39-річним гравцем
#Евертон

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Евертона Енді Лонерган продовжить свої виступи за англійську команду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

39-річний кіпер ухвалив рішення продовжити контракт з ірисками. Нова угода англійця розрахована до 30 червня 2024 року.

Лонерган перейшов в Евертон у серпні 2021 року, але так і не зіграв за команду з Ліверпуля жодного матчу. Востаннє він з'являвся на полі в офіційному поєдинку ще наприкінці 2020 року. Тоді Енді виступав у складі "Сток Сіті".

Раніше Захисник Евертона Коулмен продовжив контракт з клубом.

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