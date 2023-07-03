Брозович перейшов в Аль-Наср

Брозович став одноклубником Кріштіану Роналду

Джерело - Чемпіон.

Аль-Наср оголосив про підписання півзахисника Інтера і збірної Хорватії Марцело Брозовича.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі переходу не розголошується.

За інформацією ЗМІ, Інтер, з урахуванням бонусів, отримає за 30-річного хавбека 18 мільйонів євро. Сам Брозович отримав 3-річний контракт із зарплатою у 27 мільйонів євро на рік.

У 28 матчах сезону Серії А Брозович забив 3 голи і віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, Інтер готовий викупити Лукаку в Челсі.

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