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Брозович перейшов в Аль-Наср

Брозович став одноклубником Кріштіану Роналду
Сьогодні 20:25 192 0
Брозович перейшов в Аль-Наср
#Марцело Брозович, #Інтер, #Футбольні трансфери, #Аль-Наср

Джерело - Чемпіон.

Аль-Наср оголосив про підписання півзахисника Інтера і збірної Хорватії Марцело Брозовича.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі переходу не розголошується.

За інформацією ЗМІ, Інтер, з урахуванням бонусів, отримає за 30-річного хавбека 18 мільйонів євро. Сам Брозович отримав 3-річний контракт із зарплатою у 27 мільйонів євро на рік.

У 28 матчах сезону Серії А Брозович забив 3 голи і віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, Інтер готовий викупити Лукаку в Челсі.

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