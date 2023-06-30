Динамо передало позашляховик на передову

Це авто стало 15-м, яке Динамо передало на потреби ЗСУ

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Динамо передало позашляховик для потреб 35-го підрозділу ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Ключі від машини військовим передав директор з розвитку клубу Максим Радуцький. Авто відразу поїхало на передову, де допомагатиме у виконанні завдань підрозділу.

Це авто стало 15-м, яке Динамо передало на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, англійський клуб може купити вихованця Динамо Семенця.

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