США прийме клубний чемпіонат світу-2025

Турнір відбудеться у 2025 році

Перший клубний чемпіонат світу у новому форматі пройде в США.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Турнір відбудеться у 2025 році. В ньому візьмуть участь 32 команди. США також стануть одним з господарів ЧС-2026 разом з Мексикою та Канадою.

Розклад турніру буде визначено пізніше. Також наразі не повідомляється, в яких містах він пройде.

В останньому клубному чемпіонаті світу брали участь 7 команд.

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