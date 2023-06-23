Аль-Хілаль цікавиться вінгером Ліверпуля Салахом

Наразі трансфер є малоймовірним

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах потрапив у сферу інтересів Аль-Хілаля.

Про це повідомляє Alkass.

Наразі трансфер є малоймовірним, адже сам Салах хотів би пограти ще в Європі.

Його контракт з Ліверпулем діє до літа 2025 року, тому англійці вимагали б за трансфер єгиптянина рекордно велику суму.

Хафез Аль-Медлей, голова маркетингового комітету Азійської футбольної конфедерації, а також офіційний представник Саудівської професійної ліги, висловили сподівання, що Салах у майбутньому гратиме у Саудівській лізі.

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