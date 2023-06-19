Джерело - Чемпіон.
Відбудуться матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024.
Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 4
19 червня
19:00 Вірменія - Латвія
19:00 Україна - Мальта
19:00 Фінляндія - Сан-Марино
21:45 Англія - Північна Македонія
21:45 Білорусь - Косово
21:45 Ізраїль - Андорра
21:45 Ірландія - Ґібріалтар
21:45 Північна Ірландія - Казахастан
21:45 Словенія - Данія
21:45 Туреччина - Вельс
21:45 Франція - Греція
21:45 Швейцарія - Румунія
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