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Україна зустрінеться з Мальтою: розклад матчів відбору до Євро-2024

Розклад матчів відбору до Євро-2024
Сьогодні 08:48 816 0
Україна зустрінеться з Мальтою: розклад матчів відбору до Євро-2024
#Збірна України з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Відбудуться матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024.

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 4
19 червня

19:00 Вірменія - Латвія

19:00 Україна - Мальта

19:00 Фінляндія - Сан-Марино

21:45 Англія - Північна Македонія

21:45 Білорусь - Косово

21:45 Ізраїль - Андорра

21:45 Ірландія - Ґібріалтар

21:45 Північна Ірландія - Казахастан

21:45 Словенія - Данія

21:45 Туреччина - Вельс

21:45 Франція - Греція

21:45 Швейцарія - Румунія

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