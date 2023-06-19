Зінченко: Сьогодні Україна - це щит для всієї Європи

Джерело - Чемпіон.

Нині багато людей вже втомилися від війни, але дуже важливо підтримувати та залишатися разом і перемогти цих терористів [росіян - прим.].

Про це заявив Олександр Зінченко у токшоу "Uncensored" Пірса Моргана.

"Уявіть місце, де ви народилися та виросли. Ти знаєш там кожен камінь, ти знаєш там все, що навколо: ти знаєш людей, ти маєш там друзів… І в один день хтось з іншої країни прийшов до тебе зі зброєю та зруйнував усе, зґвалтував твою дружину та дітей, вбив чоловіка і вкрав усе те, чого ти досягнув, усе те, що ти купив. Я вважав, що у 2022 році це неможливо.

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