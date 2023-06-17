Петраков: Ви хочете, щоб я зменшив значення перемоги Вірменії?

Збірна Вірменії здобула важливу перемогу над Вельсом у кваліфікації Євро-2024.

Про це розповів головний тренер вірменської команди Олександр Петраков.

"Я не здивований результатом. У нас через 2 дні гра із Латвією. Якщо цю перемогу святкувати зараз, а потім невдало зіграти з Латвією, то ця перемога потім нічого не коштуватиме.

– Чи вважаєте ви, що ця команда Вельсу відрізняється від тієї, проти якої ви зіграли минулого року?

– Важке питання. Ви хочете, щоб я зменшив перемогу вірменської збірної? Я цього робити не буду. Тому вам краще це судити. В Уельсі все на місці, усі грають. Тільки одного футболіста немає – Бейла. Мені здається, що це якось знизить значення перемоги саме вірменських хлопців.

Я приїхав до Вірменії, щоб потрапити на великий турнір, вивести туди збірну", - розповів Петраков.