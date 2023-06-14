Динамо Київ зіграє товариський матч з бухарестським Динамо

Матч відбудеться 5-го липня

Джерело - Чемпіон.

Динамо Бухарест оголосило суперників на зборах, які румунська команда розпочне 26 червня у Словенії.

Про це йдеться в соцмережах румунського клубу.

Бухарестська команда проведе контрольні ігри проти Алюмінія зі Словенії, угорського Залаегерсега та Динамо Київ.

Матч з киянами відбудеться 5 липня на стадіоні Жак Леман Арена у місті Санкт-Файт-ан-дер-Глан, Австрія.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Dinamo 1948 București (@dinamobucurestiofficial)

Нагадаємо, Ярмоленко підпише контракт з Динамо.

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