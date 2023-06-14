Динамо Київ зіграє товариський матч з бухарестським Динамо

Джерело - Чемпіон.
Динамо Бухарест оголосило суперників на зборах, які румунська команда розпочне 26 червня у Словенії.
Про це йдеться в соцмережах румунського клубу.
Бухарестська команда проведе контрольні ігри проти Алюмінія зі Словенії, угорського Залаегерсега та Динамо Київ.
Матч з киянами відбудеться 5 липня на стадіоні Жак Леман Арена у місті Санкт-Файт-ан-дер-Глан, Австрія.
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Нагадаємо, Ярмоленко підпише контракт з Динамо.
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