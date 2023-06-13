УАФ виступила проти проведення гри Катару та рф

У зв’язку із ситуацією щодо можливого проведення у вересні 2023 року матчу національних збірних Катару та росії Українська асоціація футболу надіслала лист на адресу ФІФА та Футбольної асоціації Катару, в якому засуджує ініціативу організації такої зустрічі.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

"З метою забезпечення виконання рішення Ради ФІФА та Виконавчого комітету УЄФА про відсторонення російських команд, національних збірних або клубних, від участі в міжнародних змаганнях під егідою ФІФА та УЄФА, ухваленого в перші дні війни в Україні та в подальшому пролонгованого в травні 2022 року на сезон 2022/23, ми продовжуємо звертатися до вас щодо випадків потенційних порушень цього рішення з великими сподіваннями їм запобігти.

Згідно з відкритими джерелами, російський футбольний союз офіційно підтвердив, що національна чоловіча збірна росії у вересні 2023 року зіграє товариський матч зі збірною Катару, який планується провести в Катарі. При цьому також слід зазначити, що незважаючи на відсторонення від міжнародних змагань за рішенням ФІФА й УЄФА, 2022 року національна чоловіча збірна росії провела товариські матчі з Киргизстаном, Узбекистаном і Таджикистаном, а потім відбулися ще два матчі в березні 2023 року зі збірними Ірану та Іраку.

Ми в УАФ щиро вважаємо, що вищезазначені матчі не можуть відбуватися за нинішніх обставин, будучи дозволеними й підтриманими конфедераціями й асоціаціями-членами, оскільки це суперечить вмотивованим намірам ФІФА щодо ізоляції агресорів від світової футбольної спільноти.

Адже навіть після понад року жорстокої війни російська терористична держава продовжує вчиняти жахливі злочини в Україні, здійснюючи також руйнівний вплив на природу та економіку наших сусідніх держав, і відтак однозначно є неприпустимим повертати команди, які представляють росію, у футбольну сім’ю цивілізованого світу", - йдеться у листі.