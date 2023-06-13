Вацко: Палкін зустрічався з ван Леувеном кілька тижнів тому

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін кілька тижнів тому зустрічався із головним тренером Зорі Патріком ван Леувеном.

Про це заявив коментатор та журналіст Віктор Вацко.

"Головною кандидатурою на посаду головного тренера Шахтаря є Патрік ван Леувен.

Його дружня зустріч із генеральним директором Шахтаря Сергієм Палкіним у київській резиденції гірників у готелі "Опера" кілька тижнів тому і дала багато інформації для роздумів усім.

Дуже багато людей, у тому числі команда, бачили ван Леувена в готелі в компанії Палкіна. Після цього й піднялося це цунамі чуток", - сказав Вацко.