Арсенал та Нелсон домовилися про новий контракт

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Арсенала Ріс Нелсон підпише нову угоду з клубом.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Сторони досягли повної згоди щодо контракту до 2027 року з опцією продовження ще на сезон.
Лондонці очікують на якомога швидше укладання угоди, щоб випередити інші клуби, адже чинний контракт завершиться 30 червня.
🚨 Arsenal have reached full agreement with Reiss Nelson over new long term deal, as revealed weeks ago — player verbally agreed, here we go #AFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2023
It will be valid until 2027 with option for further season.
Club waiting for Reiss to sign asap to avoid new bids from other clubs. pic.twitter.com/O4Oufo91cn
Напередодні Арсенал домовився з Салібою про продовження контракту
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