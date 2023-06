Арсенал та Нелсон домовилися про новий контракт

Вінгер Арсенала Ріс Нелсон підпише нову угоду з клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сторони досягли повної згоди щодо контракту до 2027 року з опцією продовження ще на сезон.

Лондонці очікують на якомога швидше укладання угоди, щоб випередити інші клуби, адже чинний контракт завершиться 30 червня.

🚨 Arsenal have reached full agreement with Reiss Nelson over new long term deal, as revealed weeks ago — player verbally agreed, here we go #AFC



It will be valid until 2027 with option for further season.



Club waiting for Reiss to sign asap to avoid new bids from other clubs. pic.twitter.com/O4Oufo91cn