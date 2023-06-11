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Арсенал та Нелсон домовилися про новий контракт

Сторони досягли повної згоди щодо контракту
Сьогодні 19:46 173 0
Арсенал та Нелсон домовилися про новий контракт
Фото: AFP
#Арсенал (Лондон), #Ріс Нелсон

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Арсенала Ріс Нелсон підпише нову угоду з клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сторони досягли повної згоди щодо контракту до 2027 року з опцією продовження ще на сезон.

Лондонці очікують на якомога швидше укладання угоди, щоб випередити інші клуби, адже чинний контракт завершиться 30 червня.

Напередодні Арсенал домовився з Салібою про продовження контракту

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