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МФК Металург - Верес 1:0: огляд матчу

Огляд матчу МФК Металург - Верес
Сьогодні 10:52 238 0
МФК Металург - Верес 1:0: огляд матчу
#Верес, #МФК Металург

Джерело - Чемпіон.

Металург Запоріжжя здобув перемогу над Вересом у першому матчі плей-оф за місце в УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ
Плей-оф, 1-й матч
10 червня

МФК Металург - Верес 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 28 Сад

Металург: Байда, Сокол, Векляк, Басов, Польовий, Крапивний, Сейтхалілов (Палюх 74), Шалфєєв (Дворовенко 90+3), Сад (Сніжко 74), Білоцерковець (Могильний 78), Сидоров

Запасні: Ніколаєнко, Піддубний, Воробєй, Страдс, Близнюк, Толок, Хуссін, Куралех

Верес: Когут, Балан, Маткобожик, Вовченко, Гагун, Кльоц (Лебеденко 51), Кучеров, А.Блізніченко, С.Шарай (В.Шарай 78), Г.Пасіч, Гайдучик (Шестаков 64)

Запасні: Коркодим, Хондак, Квасний, Шух, Дахновський, Годя, Вадовський, Поворознюк

Попередження: Маткобожик 32, Шалафєєв 47, Сад 50, Блізніченко 90+3

Матч відповідь відбудеться 14 червня.

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