Вацко: Ходять чутки, що Сидорчук може залишити Динамо

Капітан Динамо Сергій Сидорчук може залишити київський клуб влітку.

Про це повідомляє журналіст Віктор Вацко.

"Якщо Бражко й надалі продовжить так прогресувати, вже наступного сезону він дебютує за збірну України. Влітку він повертається в Динамо. В контексті чуток (акцентую увагу - чуток), що Динамо може залишити Сергій Сидорчук, Бражко має розкішні шанси стати ключовим центральним півзахисником київського клубу.

Мені дуже кортить подивитися на зв’язку в центрі поля Бражко - Шапаренко. Це не точно, це лише розмови та чутки. Не знаю, чи мають вони під собою підґрунтя, але вони ходять", - сказав Вацко.