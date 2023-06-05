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Вацко: Ходять чутки, що Сидорчук може залишити Динамо

Сьогодні 20:22 116 0
Вацко: Ходять чутки, що Сидорчук може залишити Динамо

Капітан Динамо Сергій Сидорчук може залишити київський клуб влітку.

Про це повідомляє журналіст Віктор Вацко.

"Якщо Бражко й надалі продовжить так прогресувати, вже наступного сезону він дебютує за збірну України. Влітку він повертається в Динамо. В контексті чуток (акцентую увагу - чуток), що Динамо може залишити Сергій Сидорчук, Бражко має розкішні шанси стати ключовим центральним півзахисником київського клубу.

Мені дуже кортить подивитися на зв’язку в центрі поля Бражко - Шапаренко. Це не точно, це лише розмови та чутки. Не знаю, чи мають вони під собою підґрунтя, але вони ходять", - сказав Вацко.

Контракт 32-річного капітана Динамо з клубом розрахований до літа 2025 року.

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