В орендному договорі вказана опція з повноцінним трансфером за 35 мільйонів євро

Джерело - Football Italia.

Тоттенгем може підписати вінгера Ювентуса Деяна Кулушевскі, який виступав за лондонців на правах оренди.

Про це повідомляє Football Italia.

В орендному договорі вказана опція з повноцінним трансфером за 35 мільйонів євро. Лондонці намагаються знизити ціну, вони вже заплатили 10 мільйонів за 18-місячну оренду.

Пункт про викуп був би обов’язковим, якби "шпори" вийшли в Лігу чемпіонів, натомість наступний єврокубковий сезон команда взагалі пропускатиме.

Повідомлялося. що швед повернеться в Ювентус.

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