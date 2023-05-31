Головне
Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА
Вчора 20:29 3230
Сльози, Марсельєза та привітання від Світоліної: Ґаель Монфіс створив неймовірний камбек у 1-му колі Roland Garros
Сьогодні 09:15 6649
31 травня Світоліна зіграє проти Гантер у другому колі Ролан Гаррос
Сьогодні 09:12 1173
У фіналі Ліги Європи/Кубка УЄФА втретє зустрінуться представники Італії та Іспанії
Сьогодні 07:25 435
Зеленський: Шевченко та Зінченко ініціюють благодійний матч на підтримку України
Вчора 21:51 349
Цуренко дізналася суперницю в другому колі Ролан Гаррос
Вчора 19:29 1155
Цуренко сенсаційно перемогла Крейчикову на старті Ролан Гаррос
Вчора 17:51 1645 1
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції
Вчора 16:54 227433 18
Калініна поступилась Паррі на старті Ролан Гаррос
Вчора 13:34 979 1
Косово - серце Сербії: Джокович зробив скандальну заяву, серба вимагають вигнати з Ролан Гаррос
Вчора 09:58 1799 2
Прямі трансляції

У фіналі Ліги Європи/Кубка УЄФА втретє зустрінуться представники Італії та Іспанії

Сьогодні 07:25 435 0
У фіналі Ліги Європи/Кубка УЄФА втретє зустрінуться представники Італії та Іспанії

Джерело - Чемпіон.

31 травня на поле стадіону Арена Пушкаша вийдуть футболісти Севільї та Роми, щоб визначити володаря Кубка Ліги Європи сезону-2022/23. В історії фіналів Ліги Європи/Кубкf УЄФА – це лише третій випадок, коли доля трофея визначиться в протистоянні іспанської та італійської команд.

Пряма трансляція фіналу Ліги Європи в Україні на Volia TV та Megogo.

Вперше італійсько-іспанська битва за Кубок УЄФА відбулася ще в далекому 1977 році. Тоді фінал поводився у двоматчевому форматі. Ювентус за рахунок гола на чужому полі завоював трофей (1:0, 1:2).

У сезоні-2019/20, який суттєво був скорегований світовою пандемією, у фіналі Ліги Європи зустрілися Севілья та Інтер. 3:2 на користь андалусійців.

Загалом же Севілья є найтитулованішим клубом турніру (6 трофеїв) та не програла жодного фіналу. Цікаво, що тренер Роми, Жозе Моурінью, досі також вигравав усі єврокубкові фінали, в які виводив свої команди (якщо не брати до уваги матчі за Суперкубок УЄФА).

Коментарі ()
Популярне зараз
Маркевич приходить у Карпати під трирічний проєкт Маркевич приходить у Карпати під трирічний проєкт 1942
Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА 3230
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 227433 18
Президент ФІФА привітав із днем народження росіянина Аршавіна, який заявляв про готовність воювати з Україною Президент ФІФА привітав із днем народження росіянина Аршавіна, який заявляв про готовність воювати з Україною 2923 2
Ломаченко назвав свій рахунок бою з Хейні Ломаченко назвав свій рахунок бою з Хейні 5374 1
Сльози, Марсельєза та привітання від Світоліної: Ґаель Монфіс створив неймовірний камбек у 1-му колі Roland Garros Сльози, Марсельєза та привітання від Світоліної: Ґаель Монфіс створив неймовірний камбек у 1-му колі Roland Garros 6649
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 56356
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 21163
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 10889
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 44310
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 5100
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 8583