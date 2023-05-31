У фіналі Ліги Європи/Кубка УЄФА втретє зустрінуться представники Італії та Іспанії

Джерело - Чемпіон.

31 травня на поле стадіону Арена Пушкаша вийдуть футболісти Севільї та Роми, щоб визначити володаря Кубка Ліги Європи сезону-2022/23. В історії фіналів Ліги Європи/Кубкf УЄФА – це лише третій випадок, коли доля трофея визначиться в протистоянні іспанської та італійської команд.

Пряма трансляція фіналу Ліги Європи в Україні на Volia TV та Megogo.

Вперше італійсько-іспанська битва за Кубок УЄФА відбулася ще в далекому 1977 році. Тоді фінал поводився у двоматчевому форматі. Ювентус за рахунок гола на чужому полі завоював трофей (1:0, 1:2).

У сезоні-2019/20, який суттєво був скорегований світовою пандемією, у фіналі Ліги Європи зустрілися Севілья та Інтер. 3:2 на користь андалусійців.

Загалом же Севілья є найтитулованішим клубом турніру (6 трофеїв) та не програла жодного фіналу. Цікаво, що тренер Роми, Жозе Моурінью, досі також вигравав усі єврокубкові фінали, в які виводив свої команди (якщо не брати до уваги матчі за Суперкубок УЄФА).