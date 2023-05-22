Джерело - Calciomercato.com.
Мілан виділить 50 млн євро на літні трансфери.
Про це повідомляє Calciomercato.
Клуб розраховує збільшити трансферний бюджет, продавши кількох футболістів. Але більшу частину коштів з теоретичних 50 млн планують витратити на нового нападника.
Найбільше в клуб подобається кандидатура Фоларiна Балогуна, який належить Арсеналу, а цей сезон провів в оренді за Реймс.
Лондонці готові розглядати пропозиції щодо нього. Мілан планує вступити в контакт з агентами до кінця сезону.
Нагадаємо, Балогун виступатиме за збірну США.
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