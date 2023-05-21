Челсі з Мудриком поступився Манчестер Сіті: результати 37 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 37-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
37 тур, 21 травня
Вест Гем - Лідс 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 17 Родріго, 1:1 - 31 Райс, 2:1 - 72 Боуен, 3:1 - 90+4 Лансіні
Брайтон - Саутгемптон 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 29 Фергюсон, 2:0 - 40 Фергюсон, 2:1 - 58 Ельюнуссі, 3:1 - 69 Гросс
Манчестер Сіті - Челсі 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 12 Альварес
Український вінгер Челсі Михайло Мудрик вийшов на 70-й хвилині гри.
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